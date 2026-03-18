Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di rame , con una variazione percentuale dell'1,87%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Aurubis rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo della big europea del rame ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 164,2 Euro. Primo supporto individuato a 162. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 166,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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