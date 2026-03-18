Milano
12:23
45.385
+1,11%
Nasdaq
17-mar
24.780
+0,51%
Dow Jones
17-mar
46.993
+0,10%
Londra
12:23
10.446
+0,41%
Francoforte
12:23
23.939
+0,88%
Mercoledì 18 Marzo 2026, ore 12.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: profondo rosso per Gerresheimer
Francoforte: profondo rosso per Gerresheimer
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 09.50
In forte ribasso la
società di packaging
, che mostra un -4,65%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rosso per Gerresheimer
Gerresheimer scambia in rosso a Francoforte
Francoforte: Gerresheimer scende verso 16,8 Euro
Francoforte: si concentrano le vendite su Gerresheimer
Titoli e Indici
Gerresheimer
-5,27%
Altre notizie
Francoforte: seduta molto difficile per Gerresheimer
Francoforte: allunga il passo Gerresheimer
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Gerresheimer
Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer
Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer
Si muove in ribasso Gerresheimer a Francoforte
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto