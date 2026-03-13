Mercedes, colloqui con la cinese Geely per rafforzare presenta in un mercato chiave

(Teleborsa) - La casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz Group avrebbe avviato i primi colloqui per approfondire la cooperazione con la cinese Geely, nell'ambito di un'iniziativa volta a rafforzare lo sviluppo di veicoli nel suo mercato più importante.



Secondo fonti vicine alla questione, le discussioni preliminari si concentrano su una possibile collaborazione per i modelli successivi all'attuale generazione di veicoli elettrici Mercedes. Affidarsi maggiormente a Geely potrebbe aiutare Mercedes a ridurre i tempi di sviluppo e i costi di ingegneria in Cina, dove i marchi nazionali stanno guadagnando terreno in termini di velocità e prezzi.



Quello di Mercedes non è un approccio isolato, ma riflette un cambiamento più ampio nell'industria automobilistica europea, con i produttori consolidati che si rivolgono sempre più a partner cinesi per rimanere competitivi. Per esempio, Stellantis NV starebbe valutando accordi con case automobilistiche cinesi per le sue attività europee, nell'ambito di una strategia di investimento focalizzata sulle Americhe, come riportato giovedì da Bloomberg. Ancora, Volkswagen ha stretto una collaborazione con Xpeng, anche attraverso la condivisione di piattaforme, per rafforzare la propria competitività in Cina.



Il principale partner produttivo di Mercedes in Cina è il gruppo statale Beijing Automotive Group. BAIC e il miliardario Li Shufu, fondatore di Geely, ne sono i principali azionisti. Mercedes intrattiene regolari colloqui con i vertici di Geely, hanno aggiunto le fonti.

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