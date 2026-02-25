Milano 17:35
Aston Martin, conti in rosso e taglio del 20% della forza lavoro

Aston Martin, conti in rosso e taglio del 20% della forza lavoro
(Teleborsa) - Aston Martin ha chiuso un 2025 estremamente critico, annunciando il licenziamento di circa 600 lavoratori, pari al 20% della propria forza lavoro totale. A pesare sui risultati del marchio britannico di auto sportive sono stati principalmente i dazi commerciali negli Stati Uniti e il forte calo delle consegne nel mercato cinese.

I dati finanziari evidenziano un sensibile peggioramento: la perdita netta è salita a 493 milioni di sterline (circa 566 milioni di euro), contro i 323,5 milioni dell'anno precedente, mentre il fatturato è crollato del 21%, fermandosi a 1,26 miliardi di sterline. Anche le consegne globali hanno subito una contrazione del 10%, con l'area Asia-Pacifico che ha registrato il calo più vistoso (-21%). In questo scenario, l'indebitamento del gruppo è salito a 1,38 miliardi di sterline.

Per far fronte alla carenza di liquidità, il proprietario Lawrence Stroll ha ottenuto il via libera per cedere i diritti del marchio alla squadra di Formula 1 Amr GP Holding, operazione che dovrebbe garantire un incasso di 50 milioni di sterline nel primo trimestre del 2026.

La società prevede per il 2026 un miglioramento significativo dei conti e punta a raggiungere il pareggio del margine operativo.
