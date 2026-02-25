Aston Martin, conti in rosso e taglio del 20% della forza lavoro

Aston Martin

(Teleborsa) -ha chiuso un 2025 estremamente critico, annunciando ildi circa, pari al 20% della propria forza lavoro totale. A pesare sui risultati del marchio britannico di auto sportive sono stati principalmente ineglie il forte calo delle consegne nelI dati finanziari evidenziano un sensibile peggioramento: laè salita a(circa 566 milioni di euro), contro i 323,5 milioni dell'anno precedente, mentre ilè crollato del 21%, fermandosi a. Anche lehanno subito una contrazione del 10%, con l'area Asia-Pacifico che ha registrato il calo più vistoso (-21%). In questo scenario, l'indebitamento del gruppo è salito a 1,38 miliardi di sterline.Per far fronte alla carenza di liquidità, il proprietarioha ottenuto il via libera per cedere ialla squadra di, operazione che dovrebbe garantire un incasso di 50 milioni di sterline nel primo trimestre del 2026.La società prevede per il 2026 un miglioramento significativo dei conti e punta a raggiungere il pareggio del