Aston Martin, conti in rosso e taglio del 20% della forza lavoro

(Teleborsa) - Aston Martin
ha chiuso un 2025 estremamente critico, annunciando il licenziamento
di circa 600 lavoratori
, pari al 20% della propria forza lavoro totale. A pesare sui risultati del marchio britannico di auto sportive sono stati principalmente i dazi commerciali
negli Stati Uniti
e il forte calo delle consegne nel mercato cinese
.
I dati finanziari evidenziano un sensibile peggioramento: la perdita netta
è salita a 493 milioni di sterline
(circa 566 milioni di euro), contro i 323,5 milioni dell'anno precedente, mentre il fatturato
è crollato del 21%, fermandosi a 1,26 miliardi di sterline
. Anche le consegne globali
hanno subito una contrazione del 10%, con l'area Asia-Pacifico che ha registrato il calo più vistoso (-21%). In questo scenario, l'indebitamento del gruppo è salito a 1,38 miliardi di sterline.
Per far fronte alla carenza di liquidità, il proprietario Lawrence Stroll
ha ottenuto il via libera per cedere i diritti del marchio
alla squadra di Formula 1 Amr GP Holding
, operazione che dovrebbe garantire un incasso di 50 milioni di sterline nel primo trimestre del 2026.
La società prevede per il 2026 un miglioramento significativo dei conti e punta a raggiungere il pareggio del margine operativo
.