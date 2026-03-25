Volkswagen, Skoda lascerà il mercato cinese entro la metà del 2026

(Teleborsa) - La casa automobilistica ceca Skoda, parte del gruppo Volkswagen , si ritirerà dal mercato cinese entro la metà del 2026, ha annunciato l'azienda mercoledì.



Dopo essere stato per anni il mercato più importante per Skoda, le vendite in Cina sono crollate a sole 15.000 unità lo scorso anno a causa della forte concorrenza dei marchi locali.



"L'azienda continuerà a vendere modelli Skoda sul mercato cinese in collaborazione con un partner regionale fino alla metà del 2026", ha dichiarato l'azienda in un comunicato.



Skoda ha dichiarato di voler rafforzare la presenza del marchio in India e nel Sud-Est asiatico, dove ha registrato una crescita nel 2025.



La casa madre Volkswagen ha attraversato un periodo difficile in Cina, dove i marchi locali come BYD e Geely hanno superato l'azienda tedesca in termini di vendite, in una sfida che vede le case automobilistiche tradizionali faticare a tenere il passo in un mercato dei veicoli elettrici altamente tecnologico.

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