Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Bene la compagnia mineraria, con un rialzo del 2,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda sudamericana estrattrice di rame, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 36,37 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 36,88 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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