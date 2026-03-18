Milano 12:25
45.364 +1,06%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:25
10.447 +0,42%
Francoforte 12:25
23.932 +0,85%

Londra: su di giri Diploma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: su di giri Diploma
Rialzo per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 16,20%.
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