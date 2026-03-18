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/ New York: sell-off per Newmont
New York: sell-off per Newmont
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 20.00
Ribasso scomposto per la
società mineraria
, che esibisce una perdita secca del 3,94% sui valori precedenti.
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