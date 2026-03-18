Parigi: andamento negativo per Danone
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di alimenti e bevande, con una flessione del 2,32%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danone rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Danone è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 72,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 70,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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