Milano 16:09
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Dow Jones 16:09
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Londra 16:09
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Parigi: andamento negativo per Danone

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Danone
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di alimenti e bevande, con una flessione del 2,32%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danone rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Danone è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 72,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 70,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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