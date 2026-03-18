Parigi: andamento sostenuto per Accor
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo di servizi francese, con una variazione percentuale del 2,02%.
La tendenza ad una settimana di Accor è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big delle catene alberghiere, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 41,67 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 42,19 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 41,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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