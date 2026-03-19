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/ Parigi: peggiora Accor
Parigi: peggiora Accor
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19 marzo 2026 - 09.50
Ribasso scomposto per il
Gruppo di servizi francese
, che esibisce una perdita secca dell'8,33% sui valori precedenti.
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