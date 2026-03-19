Milano 11:31
43.808 -2,09%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:31
10.112 -1,88%
Francoforte 11:31
22.969 -2,27%

Parigi: peggiora Accor

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Parigi: peggiora Accor
Ribasso scomposto per il Gruppo di servizi francese, che esibisce una perdita secca dell'8,33% sui valori precedenti.
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