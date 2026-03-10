Parigi: andamento rialzista per Accor

(Teleborsa) - Bene il Gruppo di servizi francese
, con un rialzo del 3,67%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Accor
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della big delle catene alberghiere
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43,67 Euro con area di resistenza individuata a quota 44,43. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)