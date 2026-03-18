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Pharmanutra ancora in corsa: analisti alzano il target price dopo i conti

Finanza, Consensus
Pharmanutra ancora in corsa: analisti alzano il target price dopo i conti
(Teleborsa) - Pharmanutra prosegue il rally in Borsa in scia ai risultati di bilancio diffusi ieri, e arriva un’ulteriore spinta dagli analisti.

Intermonte ha rivisto al rialzo il target price sul titolo a 89 euro dagli 88 indicati in precedenza. Confermato il giudizio "buy". Tp Icap ha ritoccato all'insù l'obiettivo di prezzo a 76 euro dai 74 precedenti e reiterato la valutazione "buy".

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pharmanutra più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

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