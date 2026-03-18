Pharmanutra ancora in corsa: analisti alzano il target price dopo i conti

(Teleborsa) - Pharmanutra
prosegue il rally in Borsa in scia ai risultati di bilancio
diffusi ieri, e arriva un’ulteriore spinta dagli analisti. Intermonte
ha rivisto al rialzo il target price sul titolo a 89 euro dagli 88 indicati in precedenza. Confermato il giudizio "buy". Tp Icap
ha ritoccato all'insù l'obiettivo di prezzo a 76 euro dai 74 precedenti e reiterato la valutazione "buy".
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pharmanutra
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.