Pharmanutra in rally grazie ai risultati di bilancio

(Teleborsa) - Protagonista Pharmanutra
che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,46%, forte dei risultati di bilancio
annunciati la vigilia.
"Abbiamo ancora una volta il piacere di condividere con gli azionisti e con tutti i nostri stakeholder i risultati finanziari di un anno estremamente particolare e, allo stesso tempo, molto positivo per Pharmanutra - ha commentato Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD - Il 2025 si distingue, infatti, come l'anno di massima intensità sul fronte degli investimenti aziendali, a supporto dei numerosi driver di crescita individuati dalla società. Nonostante questi importanti impegni, prevalentemente riflessi sul piano degli OpEx, l'azienda ha chiuso l'esercizio con risultati addirittura superiori alla propria storica traiettoria di crescita a doppia cifra. Questo risultato evidenzia con chiarezza uno dei principali punti di forza di Pharmanutra: la capacità di investire con decisione su driver di crescita destinati a divenire futuri game changer in termini di ricavi e profittabilità, mantenendo al contempo una solida e sostenuta crescita nel breve periodo".
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,99%, rispetto a -4,19% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'andamento di breve periodo di Pharmanutra
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 77,93 Euro e supporto a 70,83. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 85,03.