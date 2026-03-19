Piazza Affari: calo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , che mostra un decremento del 3,07%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pharmanutra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Pharmanutra rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 74,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 71. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 78,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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