Piazza Affari: positiva la giornata per Pharmanutra

(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Pharmanutra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 75,37 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 73,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 77,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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