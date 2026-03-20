Milano 13:54
43.859 +0,36%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 13:54
10.088 +0,24%
Francoforte 13:54
22.916 +0,33%

Piazza Affari: positiva la giornata per Pharmanutra

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Pharmanutra
(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Pharmanutra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 75,37 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 73,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 77,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```