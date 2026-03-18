Piazza Affari: rally per Pharmanutra

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , che sta mettendo a segno un rialzo del 12,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Pharmanutra moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 78,67 Euro e supporto a 71,87. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 85,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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