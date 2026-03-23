Piazza Affari: calo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , che presenta una flessione del 3,05% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Pharmanutra sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 74,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 71,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 77,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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