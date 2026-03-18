Piazza Affari: andamento sostenuto per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di chip sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,88 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 29,64. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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