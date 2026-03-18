Piazza Affari: positiva la giornata per Moncler
(Teleborsa) - Avanza l'azienda nota per i piumini, che guadagna bene, con una variazione del 3,08%.
L'andamento di Moncler nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 54,87 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 53,37. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 52,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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