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Piazza Affari: scambi in positivo per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Moncler
Bene l'azienda nota per i piumini, con un rialzo del 3,08%.
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