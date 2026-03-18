RES acquista impianto per materie plastiche biodegradabili a Termoli per 2,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Recupero Etico Sostenibile (RES), società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, ha acquisito un ramo d'azienda comprendente un impianto per la produzione di prodotti chimici organici (materie plastiche biobased e biodegradabili) sito in Termoli (CB), per un corrispettivo fisso di 2,7 milioni di euro. L'operazione è stata perfezionata mediante ricorso a disponibilità liquide.



RES ha acquistato il ramo d'azienda da Petalo Due, società controllata al 100% da Fineurop Investment Opportunities, consolidato operatore nazionale operante nel settore delle special situations, all'esito di un intervento concordatario nella liquidazione giudiziale di Bio Valore World, promosso dalla stessa Petalo Due.



L'impianto, con una capacità produttiva di 5.000 ton/anno, utilizza la tecnologia Sulzer, leader mondiale per questo tipo di soluzioni. La società prevede che l'impianto possa entrare in funzione entro l'ultimo quarter del 2027 e, una volta a regime, a partire dal 2028, genererà ricavi attesi per circa 20-25 milioni di euro annui con un impatto occupazionale di 20 nuove figure professionali dedicate.



Il ramo d'azienda oggetto di acquisizione è rappresentato da un impianto di produzione di acido polilattico (PLA), una plastica 100% naturale, biodegradabile e compostabile ottenuta da materie prime naturali provenienti da molteplici fonti: agricola (come canna da zucchero, mais, barbabietola da zucchero e manioca), ligneo cellulosa (come residui di potatura), marina (come alghe), biomasse (organico urbano e industriale), che consentirà a RES di estendere la propria attività all'intera filiera e ad essere presente su tutta la catena del valore.



"L'operazione si inserisce all'interno di una precisa strategia aziendale volta a consolidare il ruolo di RES quale player industriale di riferimento nel settore della Circular Economy, della sostenibilità ambientale e della chimica green, con uno elevato grado di innovazione, come produttore di polimeri da fonti rinnovabili e naturali", ha commentato l'AD Antonio Valerio.

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