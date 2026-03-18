RiminiWellness 2026: il summit globale che guida il futuro di fitness, salute e business

(Teleborsa) - L’epicentro decisionale del benessere mondiale: è la direttrice della 20esima edizione di RiminiWellness, l’evento di Italian Exhibition Group (IEG) dedicato a fitness, benessere, sport e sana alimentazione, che rafforza ulteriormente il proprio posizionamento di piattaforma strategica per il business internazionale. L’appuntamento in programma dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera trasformerà il quartiere fieristico in un ecosistema dove istituzioni, grandi catene di club e innovatori tecnologici definiranno le traiettorie globali dell’industria, dove si scrivono le regole del mercato di domani attraverso un confronto diretto tra i massimi stakeholder mondiali.



A Rimini i vertici mondiali di settore: World Active e Global Leaders



Il prestigio internazionale di RiminiWellness sarà confermato dalla prima edizione italiana del World Active Summit, in programma venerdì, 29 maggio. Per la terza Assemblea Generale e l’elezione del nuovo Board of Directors, World Active sceglie Rimini come sede per definire leadership e strategie della federazione per i prossimi anni, rafforzando il ruolo dell’attività fisica come pilastro della salute pubblica in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).



Sabato 30 maggio si terrà anche il Global Fitness Leaders Meeting, vertice co-organizzato da REPs Polska e Poland Active, che riunirà leader del fitness provenienti da oltre 20 Paesi, tra cui USA, Brasile, India, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda, Regno Unito, Egitto, Oman, Repubblica Ceca, Polonia, Italia, Ucraina, Malta e Paesi Bassi, per discutere lo sviluppo di un’industria globale etica e connessa.



Scienza e Performance: Isokinetic Sports Medicine Partner



L’area Health di RiminiWellness 2026 si consolida grazie alla collaborazione con Isokinetic, gruppo medico internazionale e FIFA Medical Centre of Excellence, che assume il ruolo di Sports Medicine Partner. Specializzata nella prevenzione, cura e riabilitazione dei traumi ortopedici e sportivi, Isokinetic si distingue per un approccio clinico che rispetta rigorosi criteri di biologia e biomeccanica per ricercare quotidianamente l'eccellenza sul paziente. In fiera un team multidisciplinare d'élite con medici dello sport, fisiatri, fisioterapisti, chiropratici e nutrizionisti, per condividere attività cliniche specializzate e approcci personalizzati che integrano la medicina sportiva FIFA nel cuore del business del benessere. Il gruppo sarà presente con contenuti tecnico-scientifici e contenuti di brand vision guidati dal direttore scientifico di Isokinetic, Francesco della Villa: "Il Gruppo Medico Isokinetic ha il grande piacere di essere Sports Medicine partner per la prossima edizione di RiminiWellness", ha dichiarato, sottolineando come le due realtà condividano il medesimo obiettivo strategico: migliorare la qualità della vita attraverso l'esercizio e la promozione di una vita attiva.



Innovazione e Business: Industry Leaders in Arena



I contenuti business di RiminiWellness si arricchiscono con gli Industry Leaders, professionisti internazionali che guidano lo sviluppo del settore fitness a livello corporate, e gli Industry Experts, esperti che approfondiranno temi come salute, wellness travel, nutrizione e fisioterapia, con particolare attenzione al mercato italiano.



Il dibattito sul futuro dei club di fitness e del wellness entrerà nel vivo venerdì 29 maggio nella Fitness Innovation Arena con il workshop "How gyms can unlock new revenue streams by understanding real user needs", guidato dalla Industry Leader Natalia Karbasova, fondatrice di FitTech Club, una delle voci più autorevoli in Europa sul fitness business. L’incontro analizzerà i trend del settore, dai concetti di longevity e community alle strategie di prodotto e prezzo, con il contributo di innovatori globali.



A seguire, il focus tecnologico con "Human First, Tech Forward: AI’s Role in the Future of Fitness & Health Coaching", con Kathleen Ferguson e Igor Castiglia, che approfondiranno il ruolo dell’intelligenza artificiale nel coaching, tra valore tecnologico e centralità della relazione umana. Castiglia terrà anche il talk"Dal Fitness alla Regolazione dello Stress: come i club possono influenzare davvero il benessere delle persone", illustrando strumenti e tecnologie per migliorare sia la performance atletica sia l’equilibrio fisiologico.



Le REX Roundtables, curate da Fausto Di Giulio, porteranno a Rimini esperienze internazionali e un focus sul mercato italiano con modelli diversi per affrontare le sfide del settore. Torna inoltre la formazione di Palestre di Successo e la consulenza strategica di Alessandro Madonia, con cinque sessioni dedicate a proprietari di palestre e trainer.



Nei quattro giorni di manifestazione si affronteranno temi come inclusione, fisioterapia, benessere olistico, wellness travel, nutrizione e salute, con interventi degli Industry Experts: Andrea De Beni presenterà l’Adaptive Workout, Simona Oberhammer parlerà de "Il Metodo Gymintima" sull’importanza della muscolatura pelvica, e Paola Rizzitelli condurrà un panel sul turismo del benessere con la partecipazione di rappresentanti di DOVE, ItalCares, la divisione congressuale di IEG e Terme di Comano.



Infine, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, attraverso la divisione Culinary Wellness Solutions, lancerà a Rimini il nuovo Master in Health and Performance Chef, trasformando il cibo in un asset strategico per cliniche di longevità, realtà sportive e ospitalità B2B.

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