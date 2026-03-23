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Piazza Affari: peggiora Technogym

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: peggiora Technogym
Ribasso scomposto per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che esibisce una perdita secca del 5,11% sui valori precedenti.
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