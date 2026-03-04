Milano 14:50
45.284 +1,83%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:50
10.577 +0,89%
Francoforte 14:50
24.214 +1,78%

Piazza Affari: andamento rialzista per Technogym

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Technogym
Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,64%.
Condividi
```