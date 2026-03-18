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Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in febbraio

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Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in febbraio
Unione Europea, Prezzi consumo in febbraio su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (la previsione era +0,7%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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