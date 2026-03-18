Milano 12:31
45.242 +0,79%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:31
10.426 +0,22%
Francoforte 12:31
23.854 +0,52%

Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in febbraio
Unione Europea, Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +1,9%, in aumento rispetto al precedente +1,7% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```