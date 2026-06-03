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Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in aprile
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03 giugno 2026 - 11.15
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Unione Europea,
Prezzi produzione in aprile su base annuale (YoY) +4,9%
, in aumento rispetto al precedente +2% (la previsione era +4,8%).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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