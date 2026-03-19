A2A lancia il primo indice sull'impatto dello stakeholder engagement

(Teleborsa) - A2A ha presentato oggi il primo indice che misura l'impatto dello stakeholder engagement sui territori e sulle imprese. L'Engagement Value Index Report, elaborato da SDA Bocconi School of Management con il contributo di TEHA (The European House – Ambrosetti), è stato presentato oggi a Roma presso Assonime.



Lo studio, basato sul programma di dialogo e ascolto annuale sviluppato da A2A nelle aree in cui è presente, rivela che il coinvolgimento degli stakeholder migliora la qualità della relazione con l’azienda di quasi il 30% e che, nell’80% dei casi, i benefici reputazionali si riflettono sull’intera organizzazione.



Le iniziative di engagement favoriscono la condivisione delle conoscenze e facilitano la nascita o il rafforzamento di sinergie tra attori diversi su tematiche che richiedono un approccio cooperativo. Oltre il 75% dei partecipanti allo studio dichiara di sentirsi più motivato e sicuro nella propria capacità di contribuire concretamente alla transizione sostenibile e il 65% si dichiara intenzionato a riprendere o consolidare i contatti con altri partecipanti per avviare progetti in ambito sostenibilità.



"Il coinvolgimento degli stakeholder è una leva strategica nel perseguimento della Just Transition ma affinché sia realmente efficace deve essere integrato sistematicamente nei processi decisionali e nella cultura aziendale", commenta Roberto Tasca, Presidente di A2A, aggiungendo "nel nostro Gruppo, dal 2015 il Comitato ESG e Rapporti con i Territori affianca il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle iniziative di engagement e, nel 2022 ha promosso la redazione di una policy strutturata che ne definisce il quadro strategico e operativo".



Nel suo intervento, Stefano Firpo Direttore Generale di Assonime ha affermato che "il dialogo con tutti gli stakeholder rilevanti è diventato un asse portante del modello di impresa contemporaneo e costituisce uno strumento essenziale per una creazione di valore che tenga conto della sostenibilità ambientale e sociale. Le analisi di Assonime mostrano un impegno crescente delle imprese in questa direzione ma anche l’esigenza di rafforzare l’integrazione del dialogo con gli stakeholder nella definizione delle strategie e del modello di business".



Il percorso dei Forum Multistakeholder di A2A rappresenta sempre più un fattore chiave per il Gruppo come dimostrano le 14 tappe organizzate nel 2025 dedicate alla filiera e al tessuto industriale locale, con oltre 400 partecipanti coinvolti in attività di confronto e condivisione di strumenti e conoscenze utili per affrontare concretamente la transizione ESG.



I risultati del Report sono stati discussi in una tavola rotonda con Marcello Bianchi, Head of Capital Markets and Corporate Governance di Assonime, Carlo Cici, Head of Sustainability Practice di TEHA, Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability e Direttore Sustainability Lab di SDA Bocconi School of Management e Carlotta Ventura, Chief Communications, Sustainability and Regional Affairs Officer di A2A.





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