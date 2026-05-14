A2A, Mazzoncini: nuova emissione fino a 2,9 miliardi entro aprile 2029

(Teleborsa) - La prossima emissione obbligazionaria di A2A
è attesa "prima dell'estate". Lo ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo, Renato Mazzoncini
, in call con i giornalisti per commentare i dati del primo trimestre
.
Il board del gruppo ha approvato una delibera quadro che autorizza, entro fine aprile 2029, uno o più prestiti obbligazionari fino a 2,9 miliardi di euro. "Le nostre emissioni normalmente sono da 500 milioni, non da 2,9 miliardi. Quando sarà la prossima emissione non ce l'ho in mente, però stiamo parlando sicuramente di qualcosa che verrà fatta prima dell'estate", ha detto Mazzoncini. A2a è pronta a realizzare i primi due data center in Lombardia
e conta di aprire il primo cantiere già nel 2027, ha detto ancora Mazzonicini sottolineando come "i primi su cui stiamo lavorando sono a Brescia e a Cassano d'Adda".
"In realtà - ha aggiunto - da quando abbiamo presentato il lancio piano industriale, abbiamo avuto tantissimi operatori che sono venuti a trovarci, perché hanno interesse a collegare i loro datacenter al teleriscaldamento, come a Milano".
"In autunno - ha spiegato - vedrete sicuramente inaugurare nuovi impianti connessi, come quello di Brescia al teleriscaldamento".