A2A Ambiente si aggiudica la gara di G.Eco per i rifiuti nella Bergamasca

Partnership decennale per i servizi di igiene urbana in 61 Comuni e 270mila abitanti, con un valore complessivo stimato in 395 milioni di euro

(Teleborsa) - A2A Ambiente si è aggiudicata la gara a "doppio oggetto" indetta per l'individuazione del socio privato di G.Eco, la società che gestisce i servizi di igiene urbana in 61 Comuni della provincia di Bergamo, tra Bassa, Val Seriana e Isola bergamasca, servendo circa 270mila abitanti.



L'operazione prevede l'ingresso di A2A Ambiente nel capitale sociale di G.Eco con una quota del 30% e l'affidamento al partner industriale delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti, nell'ambito di una partnership della durata di 10 anni. A2A Ambiente subentra ad Aprica, altra società del Gruppo A2A che ha ricoperto il ruolo di partner industriale di G.Eco sin dal 2013, assicurando continuità industriale e gestionale nel servizio.



Il valore complessivo del servizio affidato a G.Eco nel prossimo decennio è stimato in circa 395 milioni di euro, comprensivi delle attività di raccolta e igiene urbana. In questo quadro, A2A Ambiente metterà a disposizione il proprio know-how nell'intera filiera per un valore di circa 60 milioni di euro, garantendo principalmente il trattamento e il recupero dei rifiuti nella propria rete impiantistica. Grazie a questa integrazione, i materiali non riciclabili saranno trasformati in energia elettrica e calore per il teleriscaldamento, contribuendo alla chiusura del ciclo dei rifiuti e alla progressiva riduzione del ricorso alla discarica.



"Con la riconferma come partner industriale di G.Eco, A2A consolida il suo ruolo di principale operatore nei servizi ambientali della provincia di Bergamo, con impianti all'avanguardia e soluzioni sostenibili per il trattamento e recupero dei rifiuti - afferma Fulvio Roncari, direttore della business unit Circular Economy di A2A -. La nostra capacità impiantistica è al servizio dei cittadini bergamaschi per garantire che ogni rifiuto indifferenziato si trasformi in nuova materia o diventi calore ed energia per il territorio."



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