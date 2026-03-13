Milano 9:17
Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Frazionale rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che mette a segno un modesto profit a +0,6%.

Lo status tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,7885. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,7802. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,7968.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
