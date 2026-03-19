Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude in flessione dello 0,33%.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 44.980. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 45.551, mentre il primo supporto è stimato a 44.410.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)