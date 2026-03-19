Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude in flessione dello 0,33%.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 44.980. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 45.551, mentre il primo supporto è stimato a 44.410.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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