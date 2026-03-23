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/ Si muove in ribasso BT Group a Londra
Si muove in ribasso BT Group a Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 09.50
Pressione sul
gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,24%.
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