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Si muove in ribasso BT Group a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso BT Group a Londra
Pressione sul gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,24%.
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