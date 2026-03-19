BFF scatta in Borsa dopo commenti AD su interesse investitori a crescere nel capitale

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, dopo che l'amministratore delegato Giuseppe Sica ha detto in un'intervista Radiocor che la raccolta della banca è sotto controllo e non si registrano deflussi di liquidità.



Inoltre, alcuni investitori finanziari avrebbero manifestato interesse a crescere nel capitale di BFF. Tutto sarà collegato alla capacità della società di fare buoni risultati nei prossimi trimestri e rassicurare il mercato. Per quanto riguarda il de-risking, non è esclusa la cartolarizzazione. Infine, l'aspettativa è di ritornare al dividendo nel 2026.



Secondo La Repubblica, ci sarebbe la possibilità che possano esserci presto novità nell'azionariato, con Banca d'Italia che starebbe sollecitando la massima discontinuità. L'opzione preferibile sarebbe quella di un compratore dalle spalle più larghe, che potrebbe entrare dopo la vendita del business della banca depositaria. Non si guarderebbe però a grandi gruppi, ma a operatori specializzati tra cui CF+ (controllata da Elliott) o Aidexa.



"Riteniamo che l'execution nei prossimi trimestri sarà importante per migliorare la visibilità sull'evoluzione del business e rassicurare il mercato sui diversi rischi presenti", commentano gli analisti di Equita .



BFF Bank si attesta a 3,228 euro, con un aumento del 5,28%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,302 e successiva a 3,52. Supporto a 3,084.

Condividi

```