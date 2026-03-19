Milano 17:35
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Nasdaq 18:55
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Dow Jones 18:55
45.883 -0,74%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
22.840 -2,82%

Borsa: A picco Francoforte, in forte calo del 2,82%

Il DAX chiude a 22.839,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo del 2,82%
Giornata da dimenticare per Francoforte, che riporta un -2,82% e termina gli scambi a 22.839,56 punti.
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