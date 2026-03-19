Milano
17:35
43.701
-2,32%
Nasdaq
18:55
24.245
-0,74%
Dow Jones
18:55
45.883
-0,74%
Londra
17:35
10.064
-2,35%
Francoforte
17:35
22.840
-2,82%
Giovedì 19 Marzo 2026, ore 19.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco Francoforte, in forte calo del 2,82%
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo del 2,82%
Il DAX chiude a 22.839,56 punti
In breve
,
Finanza
19 marzo 2026 - 17.43
Giornata da dimenticare per Francoforte, che riporta un -2,82% e termina gli scambi a 22.839,56 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo del 3,44%
Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (del 2,51%)
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,61%
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo del 2,56%
Argomenti trattati
Francoforte
(481)
Titoli e Indici
DAX
-2,82%
Altre notizie
Borsa: Grande giornata per Francoforte (+2,04%)
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,32%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,25%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,26%)
Borsa: Francoforte apre in ribasso dell'1,02%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,58%
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto