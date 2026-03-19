Milano 11:23
43.750 -2,22%
Nasdaq 18-mar
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Dow Jones 18-mar
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Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,45%)

Il DAX ha iniziato gli scambi a 23.160,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,45%)
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dell'1,45%, a quota 23.160,58 in apertura.
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