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Borsa: Francoforte apre in rosso dello 0,88%

Il DAX avvia gli scambi a 24.447,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in rosso dello 0,88%
L'Indice della Borsa di Francoforte si muove in territorio negativo (-0,88%), a quota 24.447,65 in apertura.
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