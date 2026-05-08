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Borsa: Francoforte apre in rosso dello 0,88%
Il DAX avvia gli scambi a 24.447,65 punti
In breve
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Finanza
08 maggio 2026 - 09.05
L'Indice della Borsa di Francoforte si muove in territorio negativo (-0,88%), a quota 24.447,65 in apertura.
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