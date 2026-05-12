Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:04
28.830 -1,67%
Dow Jones 20:04
49.698 -0,01%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,24%

Il DAX avvia gli scambi a 24.048,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,24%
L'Indice della Borsa di Francoforte si muove in territorio negativo (-1,24%), a quota 24.048,25 in apertura.
Condividi
```