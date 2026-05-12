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Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,24%
Il DAX avvia gli scambi a 24.048,25 punti
In breve
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Finanza
12 maggio 2026 - 09.03
L'Indice della Borsa di Francoforte si muove in territorio negativo (-1,24%), a quota 24.048,25 in apertura.
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