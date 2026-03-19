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Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,27%
Ibex 35 termina gli scambi a 16.905,9 Euro
In breve
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Finanza
19 marzo 2026 - 17.53
Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso del 2,27%, archiviando la giornata a 16.905,9 Euro.
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