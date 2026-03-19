Milano 17:35
43.701 -2,32%
Nasdaq 18:56
24.238 -0,77%
Dow Jones 18:56
45.868 -0,77%
Londra 17:35
10.064 -2,35%
Francoforte 17:35
22.840 -2,82%

Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,27%

Ibex 35 termina gli scambi a 16.905,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,27%
Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso del 2,27%, archiviando la giornata a 16.905,9 Euro.
Condividi
```