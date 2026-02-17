Borgosesia, gruppo di azionisti lancia OPA totalitaria finalizzata al delisting

Borgosesia

(Teleborsa) -ha annunciato l'intenzione di promuovere un'sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Milan. L'operazione mira all'acquisizione dell'intero capitale sociale per procedere alla, garantendo all'emittente una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa in un contesto non quotato.L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di. Tale prezzo incorpora un premio del 20,3% rispetto al valore ufficiale delle azioni rilevato alla data del 16 febbraio 2026 e del 27,7% rispetto alla media ponderata dell'ultimo mese. In caso di integrale adesione, l'esborso massimo complessivo per Alba S.r.l. sarà di circa, cifra che la società coprirà tramite proprie risorse di equity garantite dai soci.Alba S.r.l. è uncontrollato da ISA (Istituto Atesino di Sviluppo), che ha sottoscritto un accordo quadro con altri investitori tra cui Preto, Carlo Tassara International e Sofia Holding. In base a tale accordo, entro il 25 febbraio 2026, la compagine sociale dell'Offerente vedrà ISA e Preto detenere il 40% ciascuna, mentre CTI e Sofia Holding parteciperanno con il 10% a testa. Le Parti dell'Accordo si sono già impegnate a conferire nell'offerta le proprie partecipazioni in Borgosesia, pari complessivamente al 49,6% del capitale sociale.L'efficacia dell'operazione è condizionata al raggiungimento di unapari ad almeno il, oltre all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari da parte della Banca d'Italia e al nulla osta relativo alla normativaQualora il delisting non venisse raggiunto direttamente tramite l'OPA, l'Offerente intende perseguirlo attraverso ladi Borgosesia in Alba S.r.l.