Borgosesia, gruppo di azionisti lancia OPA totalitaria finalizzata al delisting

(Teleborsa) - Alba S.r.l.
ha annunciato l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Borgosesia
, società quotata su Euronext Milan. L'operazione mira all'acquisizione dell'intero capitale sociale per procedere alla revoca delle azioni dalle negoziazioni
, garantendo all'emittente una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa in un contesto non quotato.
L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di 0,710 euro per ciascuna azione portata in adesione
. Tale prezzo incorpora un premio del 20,3% rispetto al valore ufficiale delle azioni rilevato alla data del 16 febbraio 2026 e del 27,7% rispetto alla media ponderata dell'ultimo mese. In caso di integrale adesione, l'esborso massimo complessivo per Alba S.r.l. sarà di circa 33,88 milioni di euro
, cifra che la società coprirà tramite proprie risorse di equity garantite dai soci.
Alba S.r.l. è un veicolo societario
controllato da ISA (Istituto Atesino di Sviluppo), che ha sottoscritto un accordo quadro con altri investitori tra cui Preto, Carlo Tassara International e Sofia Holding. In base a tale accordo, entro il 25 febbraio 2026, la compagine sociale dell'Offerente vedrà ISA e Preto detenere il 40% ciascuna, mentre CTI e Sofia Holding parteciperanno con il 10% a testa. Le Parti dell'Accordo si sono già impegnate a conferire nell'offerta le proprie partecipazioni in Borgosesia, pari complessivamente al 49,6% del capitale sociale.
L'efficacia dell'operazione è condizionata al raggiungimento di una soglia di adesione
pari ad almeno il 66,67% del capitale
, oltre all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari da parte della Banca d'Italia e al nulla osta relativo alla normativa Golden Power
.
Qualora il delisting non venisse raggiunto direttamente tramite l'OPA, l'Offerente intende perseguirlo attraverso la fusione per incorporazione
di Borgosesia in Alba S.r.l.