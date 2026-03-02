Gps, Mim recepisce richiesta Anief: le certificazioni informatiche già dichiarate daranno punteggio

Nelle GPS
- Graduatorie Provinciali per le Supplenze saranno finalmente considerate utili tutte le certificazioni informatiche
dichiarate dal candidato in precedenti aggiornamenti, anche se dovesse averle dichiarate per la seconda fascia ed ore si inserisce in
prima fascia. E quanto spiega Chiara Cozzetto
, Segretaria generale dell'Anief
, ricordando che questa novità "accoglie le richieste"
del sindacato.
"Avevamo anche avviato delle procedure di ricorso, - ricorda la sindacalista - ma fortunatamente non ce n'è più bisogno perché il Ministero ha recepito la nostra richiesta".
"Dunque, le certificazioni informatiche
già valutate daranno punteggio
con la pubblicazione definitiva delle GPS
per tutte le classi di concorso, anche quelle nuove di interesse del candidato", riassume Cozzetto, ricordando che per la compilazioone della domanda per le GPS sono state pubblicate dal Ministero delle FAQ
e tutte le sedi Anief sul territorio
(consultabili su sito Anie3f) sono disponibili per fornire una consulenza
rispetto alla compilazione della domanda. La scadenza è il 16 marzo
.
"