PNRR, Foti: via libera Conferenza Stato-Regioni a decreto legge

(Teleborsa) - "La Conferenza Stato-Regioni dà il via libera al decreto-legge PNRR, attualmente in fase di conversione in Parlamento, riconoscendo il ruolo centrale assegnato a Regioni, Province e Comuni, nell'attuazione del Piano strategico più importante per il futuro dell'Italia. Il Governo Meloni conferma l'impegno a valutare ulteriori proposte dei territori, per garantire un equilibrio tra sostenibilità finanziaria e massima efficacia degli interventi". Lo dichiara in una nota il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.



"Trasformare le risorse del PNRR in risultati concreti per cittadini, imprese e territori è una priorità condivisa - prosegue - Il parere favorevole espresso oggi dalla Conferenza Stato-Regioni rappresenta un segnale forte di collaborazione istituzionale: il successo del Piano dipende dalla capacità dei territori e dello Stato di agire insieme, con rapidità, coordinamento e responsabilità condivisa".



"Il primato dell'attuazione del PNRR a livello europeo è la prova che, quando istituzioni e territori lavorano in sintonia, le risorse pubbliche diventano trasformazioni reali".

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