Scuola: Anief in pressing per pagamento saldi progetti PNRR

"Continua il pressing della nostra organizzazione sindacale in merito a numerosi aspetti amministrativi che investono le istituzioni scolastiche. In primo luogo, gestione dei progetti PNRR. Abbiamo sollecitato l'unità di missione a procedere all'erogazione dei saldi alle scuole. I progetti sono stati rendicontati e chiusi da parte delle scuole". È quanto afferma"In molti casi – prosegue– è necessario inviare le risorse alle scuole per poter procedere al pagamento in primo luogo dei personale interno ed esterno, dal collaboratore scolastico al docente che ha svolto il ruolo di esperto o di tutor, così come è necessario avere la disponibilità di queste risorse per adempiere alle obbligazioni assunte con gli operatori economici. Occorre una nota chiara in merito all'utilizzo dei costi indiretti generati nell'ambito dei progetti a costi standard. Così come è necessario sbloccare l'inoltro delle rendicontazioni per quelle scuole che non hanno raggiunto il target del 30%. Occorre chiarezza da parte dell'unità di missione. In troppi casi le scuole sono abbandonate a loro stesse. Ancora siamo in attesa di precisazioni per quanto riguarda l'adempimento previsto per il 28 febbraio del piano dei flussi. Altri due argomenti importanti riguardano il giudizio dei conti relativo alla resa del conto giudiziale da parte dei DSGA e password, argomento fin troppo rimandato. Occorre una volta per tutte definire la questione prima che passi un altro anno. Le segreterie, i DSGA, non possono più attendere i ritardi dell'amministrazione e svolgere adempimenti che sono di competenza dell'INPS".