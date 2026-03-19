Eni, Barclays alza target price e punta a market cap di 100 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Barclays
ha incrementato a 28,50 euro
per azione (+6%) il target price
su Eni
, colosso energetico italiano, dopo il Capital Markets Day odierno
, con il nostro nuovo prezzo obiettivo che implica una capitalizzazione di mercato per la società di 100 miliardi di dollari.
La banca d'affari, che ha una raccomandazione
"Overweight
", evidenzia che le previsioni di produzione sono state riviste al rialzo ed estese fino al 2030, evidenziando il vantaggio in termini di risorse di cui il gruppo dispone. Allo stesso tempo, la politica di restituzione di liquidità prevede che il 100% del flusso di cassa incrementale al di sopra dei 90 dollari al barile di Brent venga distribuito agli azionisti.
"In un mondo in cui la scarsità di risorse rappresenta un fattore chiave per i mercati - le previsioni di produzione riviste al rialzo da Eni, che indicano una crescita della produzione del 3-4% annuo - unitamente a un previsto tasso di sostituzione delle riserve del 140% nel periodo 2026-2030, rendono il gruppo un insieme di asset davvero interessante
", si legge nella ricerca.
In particolare, il FCF per barile cresce di oltre il 50%
nel periodo 2025-2030. Questo dato è superiore alle precedenti ipotesi e riflette minori investimenti, costi inferiori e margini di profitto più elevati. "Questo è il fattore chiave che ha determinato l'aumento del nostro obiettivo di prezzo", viene sottolineato. Il piano quinquennale prevede investimenti capex pari a 29 miliardi di euro, ovvero una media di 5,8 miliardi di euro. Questo dato si confronta con il precedente piano quadriennale, che prevedeva investimenti in conto capitale in media pari a 8,25 miliardi di euro all'anno.
"Qualsiasi incremento del cash flow viene condiviso con gli investitori - e consideriamo l'introduzione di dividendi straordinari
per prezzi superiori a 90 dollari al barile un elemento positivo fondamentale
", evidenzia Barclays. Quando il Brent raggiungerà i 90 dollari al barile, la società restituirà il 60% dell'incremento del CFFO tramite riacquisto di azioni proprie. Al di sopra dei 90 dollari al barile, o quando il TTF supererà i 54 euro/MWh e i margini di raffinazione saranno superiori a 9 dollari al barile, Eni restituirà il 100% dell'incremento del CFFO tramite dividendi straordinari.