Eni, CdA propone buyback da 1,5 miliardi di euro con annullamento azioni per remunerare soci

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Eni
ha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti del 6 maggio 2026 la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie
per un periodo fino alla fine di aprile 2027. In linea con il Piano Strategico 2026-2030, illustrato al mercato in data odierna
, Eni intende lanciare nel 2026
il nuovo Programma di buyback per un valore di 1,5 miliardi di euro
. Tale ammontare potrà essere incrementato, sulla base di eventuali aumenti del Cash Flow from Operations previsto dal Piano, fino ad un massimo complessivo di 4 miliardi di euro. Il quantitativo massimo di azioni acquistabili nell'ambito di tale programma è pari a 303 milioni di azioni (il 10% del capitale sociale).
Il CdA ha anche deliberato di convocare l'assemblea, in sede straordinaria, per deliberare l'annullamento delle azioni proprie che saranno acquistate
nell'ambito del nuovo programma di buyback con la finalità di remunerare gli azionisti
(massime 297,9 milioni di azioni proprie). Tale annullamento sarà eseguito dal CdA senza riduzione del capitale sociale entro luglio 2027, in uno o più atti, anche prima che sia stato acquistato il numero massimo di azioni autorizzato dall'assemblea. Alla data odierna, Eni detiene 86.828.014 azioni proprie pari al 2,9% circa del capitale sociale.