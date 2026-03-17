Eni: nuova linea di credito revolving da 9 miliardi di euro

(Teleborsa) - Eni ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving da 9 miliardi di euro della durata di 5 anni, con opzione di estensione per altri 2 anni, rifinanziando le precedenti linee di credito in essere da 6 e 3 miliardi di euro sottoscritte rispettivamente nel 2022 e nel 2023. La nuova facility manterrà inalterata la flessibilità finanziaria del Gruppo e allungherà la maturity delle linee disponibili.



La linea di credito è concessa da 28 primari istituti finanziari globali, tra cui UniCredit (nel ruolo di global coordinator, bookrunner e mandated lead arranger, documentation e facility agent) e Santander CIB (global coordinator, bookrunner e mandated lead arranger). Al

sindacato partecipano inoltre Bank of America, BBVA, BPER, Credit Agricole CIB, Citibank, HSBC, Intesa Sanpaolo (nel ruolo di bookrunners e mandated lead arrangers), Banco BPM, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Lloyds, Mediobanca, Mizuho, Natixis, SMBC, Société Générale, Standard Chartered (nel ruolo di mandated lead arrangers), Bayern LB, Goldman Sachs, MUFG, Wells Fargo e Morgan Stanley (nel ruolo di lead arrangers).



Il riscontro delle banche partecipanti è stato molto positivo, con una over subscription di circa il 40%, confermando la forte relazione di Eni con il sistema bancario internazionale

Condividi

```