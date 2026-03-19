Eni, Descalzi: non abbiamo alcun cargo a Hormuz, impatto non così grande al momento

(Teleborsa) - In tutto quello che sta accadendo attorno allo Stretto di Hormuz, Eni ha "un margine di esposizione dal punto di vista della produzione del 2-3% della nostra produzione, un po' meno a livello di cash flow ed EBIT", ha detto l'AD Claudio Descalzi durante la presentazione del nuovo Piano 2026-2030. "Abbiamo sviluppato più progetti che produzione. L'impatto non è così grande al momento", ha aggiunto. E "non abbiamo alcun cargo" nell'area, ha aggiunto come precisazione.

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