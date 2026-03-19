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Eni, Descalzi: offriamo crescita elevata e visibile con remunerazione interessante

Energia, Finanza
Eni, Descalzi: offriamo crescita elevata e visibile con remunerazione interessante
(Teleborsa) - "I mercati energetici cambiano velocemente e non sono sempre prevedibili, mentre la nostra strategia è ben prevedibile e abbiamo l'opportunità di crescere rispettando sempre quanto annunciato". Lo ha detto Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, durante la presentazione del nuovo Piano 2026-2030.

"Abbiamo un portafoglio upstream di alta qualità che garantisce una crescita visibile della produzione e del flusso di cassa, mentre le attività di transizione in rapida espansione diversificano e creano nuove fonti di valore per il gruppo", ha aggiunto.

"Ai nostri azionisti offriamo una crescita elevata e visibile con una remunerazione interessante - ha sottolineato Descalzi - In particolare, un dividendo sicuro e in crescita, combinato con un programma disciplinato di riacquisto di azioni proprie, con una significativa partecipazione al potenziale upside".
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