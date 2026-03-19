Eni, Descalzi: offriamo crescita elevata e visibile con remunerazione interessante

(Teleborsa) - "I mercati energetici cambiano velocemente e non sono sempre prevedibili, mentre la nostra strategia è ben prevedibile
e abbiamo l'opportunità di crescere rispettando sempre quanto annunciato". Lo ha detto Claudio Descalzi, Amministratore Delegato
di Eni
, durante la presentazione del nuovo Piano 2026-2030
.
"Abbiamo un portafoglio upstream di alta qualità che garantisce una crescita visibile
della produzione e del flusso di cassa, mentre le attività di transizione in rapida espansione diversificano e creano nuove fonti di valore per il gruppo", ha aggiunto.
"Ai nostri azionisti offriamo una crescita elevata e visibile con una remunerazione interessante - ha sottolineato Descalzi - In particolare, un dividendo sicuro e in crescita, combinato con un programma disciplinato di riacquisto
di azioni proprie, con una significativa partecipazione al potenziale upside".