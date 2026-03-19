Eni, Gattei: attese condizioni più rigide sul gas con potenziale stop per anni di alcuni flussi

(Teleborsa) - "La complessità è peggiorata e anche gli effetti a lungo termine della crisi", in Medio Oriente. Lo ha detto Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni , nella presentazione del piano strategico 2026-30.



"Chiaramente considerando ciò che è stato presentato oggi dal punto di vista del gas, ci aspettiamo condizioni molto più rigide, più complicate, rispetto a quello che era previsto. Con riferimento al Qatar, c'è il potenziale di arresto per alcuni anni di alcuni flussi di GNL".



"Per quanto riguarda il petrolio, c'è un impatto, ma per un po' di tempo ci potrebbe essere una sorta di cuscinetto, grazie agli stock strategici. Quindi possiamo dire che i prodotti del gas, quelli petroliferi sono potenzialmente impattati, ma questo cambia ogni giorno come situazione. Quindi veramente si cambiano le previsioni ogni secondo", ha aggiunto.

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